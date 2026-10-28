Утечка раскрыла гигантский размер файла GTA 6 и точную дату начала предварительной загрузки

В сети появились данные о размере файла GTA 6 и даже дата, когда геймеры смогут начать скачивать долгожданную игру, сообщает Insider Gaming.

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Сколько весит GTA 6 и когда ждать предзагрузки

Согласно утечке, размер цифровой версии Grand Theft Auto 6 на консоли PlayStation 5 составит примерно 210 гигабайт.

Разработчики предусмотрели возможность предварительной загрузки файлов за неделю до официального релиза. Она станет доступна с 12 ноября 2026 года, тогда как полноценный выход игры запланирован на 19 ноября 2026 года.

Релизный трейлер игры: смотрите видео

Объем в 210 гигабайт делает новую часть криминального экшена одним из самых масштабных релизов в истории видеоигр.

Для владельцев базовой консоли PlayStation 5 этот объем означает потерю почти трети доступного свободного места, которое составляет 667 гигабайт.

В то же время точные данные о размерах версии для Xbox Series X/S пока остаются неизвестными.

Несмотря на огромные требования к памяти, такой размах является ожидаемым шагом для серии. Для сравнения: предыдущий блокбастер разработчиков, Red Dead Redemption 2, требовал 99 гигабайт на PlayStation 4 и 107 гигабайт на Xbox One.

Тем более что размах рекламной кампании GTA 6 в Майами также впечатляет своим масштабом, ведь Rockstar готовит не просто релиз очередной игры, а событие десятилетия в игровой индустрии.