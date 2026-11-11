Масове завантаження GTA 6 викликало проблеми з інтернетом

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Що сталося з мережею?

Нова частина Grand Theft Auto від Rockstar вийде 19 листопада, і гравці вже завантажують гру наперед. Через велику кількість одночасних завантажень проблеми виникли навіть у тих, хто не збирається в неї грати, пише Dexerto.

Компанія YouFibre розіслала клієнтам лист, у якому визнала проблему з пропускною здатністю мережі. За словами компанії, причиною стали завантаження GTA 6, і через це загальна швидкість сервісу впала.

Де саме виникли труднощі?

Генеральний директор YouFibre Джеремі Шело пояснив ситуацію в соціальній мережі X. За його словами, GTA 6 перевантажила один із вузлів, через які проходить трафік абонентів. Тому компанія намагалася перебалансувати навантаження. Найбільше постраждали мешканці графства Йоркшир.

GTA 6 спричиняє проблему з одним із наших вузлів, намагаємося перебалансувати трафік. Тому люди в районі Йоркширу зараз страждають від перевантаження. Будь ласка, потерпіть– прокоментував Шело.

Збій тривав недовго. Згодом YouFibre надіслала другий лист, де повідомила, що мережева команда завершила аварійні роботи. Вона розподілила навантаження, яке виникло ввечері, по решті мережі, і сервіс повернувся до нормального стану. При цьому компанія надала GTA 6 пріоритет у мережі, тому для цього завдання виділені вищі швидкості, ніж іншим користувачам.

Що це означає для запуску гри?

Видання вважає, що цей випадок є раннім сигналом того, наскільки популярною буде гра. Багато хто прогнозує, що вона стане рекордною за продажами.