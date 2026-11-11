Масове завантаження GTA 6 викликало проблеми з інтернетом

Попит на GTA 6 уже перевантажує мережі провайдерів. Британська компанія YouFibre повідомила клієнтів про проблеми зі швидкістю через масове попереднє завантаження гри.

Що сталося з мережею?

Нова частина Grand Theft Auto від Rockstar вийде 19 листопада, і гравці вже завантажують гру наперед. Через велику кількість одночасних завантажень проблеми виникли навіть у тих, хто не збирається в неї грати, пише Dexerto.

Компанія YouFibre розіслала клієнтам лист, у якому визнала проблему з пропускною здатністю мережі. За словами компанії, причиною стали завантаження GTA 6, і через це загальна швидкість сервісу впала.

Де саме виникли труднощі?

Генеральний директор YouFibre Джеремі Шело пояснив ситуацію в соціальній мережі X. За його словами, GTA 6 перевантажила один із вузлів, через які проходить трафік абонентів. Тому компанія намагалася перебалансувати навантаження. Найбільше постраждали мешканці графства Йоркшир.

GTA 6 спричиняє проблему з одним із наших вузлів, намагаємося перебалансувати трафік. Тому люди в районі Йоркширу зараз страждають від перевантаження. Будь ласка, потерпіть,

– прокоментував Шело.

Збій тривав недовго. Згодом YouFibre надіслала другий лист, де повідомила, що мережева команда завершила аварійні роботи. Вона розподілила навантаження, яке виникло ввечері, по решті мережі, і сервіс повернувся до нормального стану. При цьому компанія надала GTA 6 пріоритет у мережі, тому для цього завдання виділені вищі швидкості, ніж іншим користувачам.

Що це означає для запуску гри?

Видання вважає, що цей випадок є раннім сигналом того, наскільки популярною буде гра. Багато хто прогнозує, що вона стане рекордною за продажами.