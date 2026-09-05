Схоже, цього разу розробники з Rockstar Games готують для нас дуже приємний сюрприз, повідомляє VGC на YouTube.

Чому консольна стратегія Rockstar дала тріщину?

Традиційно Rockstar Games змушувала власників ПК роками чекати на свої шедеври після їхнього виходу на консолях.

Наприклад, Grand Theft Auto 4 діставалася до комп'ютерів більш як 7 місяців, а у випадку з Grand Theft Auto 5 очікування розтягнулося на понад півтора року. Вестерн Red Dead Redemption 2 затримався на понад рік, а перша частина цієї серії взагалі встановила антирекорд, з'явившись на комп'ютерах лише через 14 років.

Проте цього разу звична схема може зламатися. Під час нещодавнього випуску подкасту видання VGC, головний редактор Енді Робінсон поділився інсайдерською інформацією щодо розробки комп'ютерної версії майбутнього блокбастера.

Можливо, комп'ютерна версія з'явиться раніше, ніж очікує більшість людей, через усе те, що зараз відбувається,

– заявив Енді Робінсон.

За його словами, у кулуарах дедалі частіше говорять про прискорення роботи над портом. Важка ситуація на ринку ігрового заліза диктує цей крок, адже консолі поточного покоління лише дорожчають.

Наприклад, у Сполучених Штатах Америки середня ціна на PlayStation 5 зросла на 33% порівняно з минулим роком, а Xbox Series на 22%.

Дефіцит компонентів та високі ціни зумволюють те, що далеко не кожен геймер може дозволити собі покупку консолі заради однієї гри. Усе це підштовхує Rockstar до скоршого випуску гри на ще одній платформі.

Я справді думаю, що вони прискорять вихід версії для комп'ютерів, навколо цього є певний шум,

– вважає журналіст та співзасновник видання VGC Енді Робінсон.

Повний випуск подкасту: дивіться відео

Тож фанатам GTA на ПК залишається запастися терпінням і сподіватися, що цього разу Rockstar дійсно змилується над своєю аудиторією.