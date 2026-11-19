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Які цифри показала гра?

За даними Insider Gaming, загальний пік GTA 6 становить 7,6 мільйона глядачів. Сюди входять Twitch, Kick і YouTube. Спершу рекорд запуску побили з піком понад 5,3 мільйона глядачів, а потім аудиторія продовжила зростати. Попередній рекорд запуску належав Valorant: у момент релізу гру одночасно дивилися 1,7 мільйона людей.

Лише на Twitch GTA 6 сягнула піку в 3,29 мільйона глядачів. На момент публікації там гру дивилися понад 2,8 мільйона людей, а трансляції вели понад 12 тисяч активних каналів.

Кого обійшла GTA 6 на Twitch?

За даними Stream Charts, GTA 6 стала найпопулярнішою ігровою категорією в історії Twitch. Вона випередила League of Legends із попереднім рекордом у 3,11 мільйона глядачів і Fortnite з піком у 3,04 мільйона.

Wccftech, який спирається на Twitch Tracker, наводить трохи інші цифри попередніх рекордів. За цими даними, League of Legends досягла 3,1 мільйона глядачів 6 листопада 2022 року, а Fortnite – 2,7 мільйона 2 грудня 2023 року. Minecraft мав 1,9 мільйона глядачів 24 січня 2022 року, Counter-Strike – 1,9 мільйона 7 листопада 2021 року, а Valorant – 1,7 мільйона 7 квітня 2020 року. Dota 2 зібрала 1,7 мільйона глядачів 17 жовтня 2021 року, Call of Duty: Warzone – 1,6 мільйона 21 квітня 2021 року, Overwatch – 1,4 мільйона 27 квітня 2022 року, Rust – 1,3 мільйона 8 січня 2021 року, а Lost Ark – 1,2 мільйона 8 лютого 2022 року. Вони складають решту двадцятки найпопулярніших ігор.

Wccftech зауважує, що рекорд неофіційний. Існують і некатегорійні розділи, як-от "Special Events": технічно вони попереду з піком у 3,9 мільйона глядачів.

На платформі Kick пік GTA 6 становить 1,5 мільйона глядачів. Це друге місце після Minecraft, який мав 1,8 мільйона.

Чого чекати далі?

Зараз гра доступна у більшості регіонів світу, тож після глобального запуску цифри можуть суттєво зрости. Wccftech припускає, що це лише перший із довгого ряду рекордів GTA 6. За даними трекера продажів Sensor Tower, кількість передзамовлень перевищила 17 мільйонів копій. Попередня частина серії розійшлася майже 235 мільйонами копій за 13 років.

Wccftech поставив грі 9,6 із 10 і назвав її блискучою новою частиною серії, яка прагне досягти успіху в усіх аспектах і майже завжди досягає. За оцінкою видання, у GTA 6 зворушлива й захопливо розказана історія, надзвичайно детальний світ, чудова графіка та величезна кількість активностей.

Гра також отримала номінації на The Game Awards 2026. Вони викликали суперечки, бо раніше заявляли, що претенденти мають бути комерційно доступними. Згодом Джефф Кіглі пояснив, що кілька рецензентів грали в GTA 6 уже кілька тижнів, тож вона має право на номінацію.