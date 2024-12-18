У GTA 6 повернуться кілька відомих персонажів з попередніх частин франшизи
Фанати Rockstar ретельно стежать за усіма новинами навколо довгоочікуваної GTA 6 і вони впевнені, що в проєкті з'явиться одразу кілька відомих персонажів з попередніх ігор серії.
Мовчанка розробників Grand Theft Auto 6 продовжує намагання фанатів дізнатися бодай щось про майбутній проєкт і, схоже, їм таки це вдається, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.
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Старі знайомі повернуться в GTA 6
Rockstar відомі своєю шаленою увагою до деталей, а проєкти розробників зазвичай люблять розповідати історії персонажів крізь кілька ігор.
Саме тому шанувальники студії очікують на появу знайомих облич у GTA 6 і, схоже, мають для цього ще більш серйозні підстави.
Зокрема, як помітив користувач X (колишній твіттер) JustMeRyder – Джеррі Каповіц, один з персонажів культового доповнення GTA 4 під назвою Ballad of Gay Tony, наприкінці історії планував переїхати до Вайс-Сіті аби відкрити магазин зброї та випивки.
З огляду на увагу Rockstar до деталей, він точно буде в грі,
– впевнений геймер.
Каповіц наприкінці своєї історії в GTA IV / Фото Rockstar
Цікаво, що востаннє персонажа бачили з жменею діамантів наприкінці DLC, що лише підтверджує такий здогад.
Одначе Каповіц – не єдиний персонаж із відомого доповнення, який має шанс знову з'явитися на екранах геймерів.
Протагоніст DLC – Луїс Лопес також може повернутися у GTA 6. Такий висновок шанувальники Rockstar зробили ще рік тому, проаналізувавши підписки в соцмережі Instagram актора Маріо Д'леона, який зіграв героя.
Тоді чоловік підписався на актрису Манні Перес, яка, за чутками, зіграла головну героїню GTA 6 – Люсію, а та своєю чергою підписалася й на нього.
Хоча це може бути лише випадковістю, фанатам Rockstar вистачило цієї деталі для побудови теорії про епізодичне повернення відомого персонажа.