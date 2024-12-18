Молчание разработчиков Grand Theft Auto 6 продолжает попытки фанатов узнать хоть что-то о будущем проекте и, похоже, им таки это удается, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Старые знакомые вернутся в GTA 6

Rockstar известны своим бешеным вниманием к деталям, а проекты разработчиков обычно любят рассказывать истории персонажей сквозь несколько игр.

Именно поэтому поклонники студии ожидают появления знакомых лиц в GTA 6 и, похоже, имеют для этого еще более серьезные основания.

В частности, как заметил пользователь X (бывший твиттер) JustMeRyder – Джерри Каповиц, один из персонажей культового дополнения GTA 4 под названием Ballad of Gay Tony, в конце истории планировал переехать в Вайс-Сити, чтобы открыть магазин оружия и выпивки.

Учитывая внимание Rockstar к деталям, он точно будет в игре,

– уверен геймер.

Каповиц в конце своей истории в GTA IV / Фото Rockstar

Интересно, что последний раз персонажа видели с горстью бриллиантов в конце DLC, что только подтверждает такую догадку.

Однако Каповиц – не единственный персонаж из известного дополнения, который имеет шанс снова появиться на экранах геймеров.

Протагонист DLC – Луис Лопес также может вернуться в GTA 6. Такой вывод поклонники Rockstar сделали еще год назад, проанализировав подписки в соцсети Instagram актера Марио Д'Леона, который сыграл героя.

Тогда мужчина подписался на актрису Манни Перес, которая, по слухам, сыграла главную героиню GTA 6 – Люсию, а та в свою очередь подписалась и на него.

Хотя это может быть лишь случайностью, фанатам Rockstar хватило этой детали для построения теории об эпизодическом возвращении известного персонажа.