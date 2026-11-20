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Для тих, хто хоче уникнути великих спойлерів, одразу попереджаємо: далі читати вам не варто. Якщо ж спойлери вас не лякають, то спішимо повідомити, що в GTA 6 своїм поверненням ошелешив геймерів не хто інший, як сам Ніко Беллік, інформує 24 Канал.

Повернення легенди через 18 років

Гравці, які пройшли більшу частину сюжету, зіткнулися з несподіваним камео Белліка – головного героя культової Grand Theft Auto IV.

Постарілий кримінальний авторитет із сивиною з'являється у п'ятому розділі під час сюжетної місії "Taking Liberties". Він діє як силовий представник східноєвропейського злочинного синдикату, який тисне на судноплавного магната Джорджіо Галло.

Останній попався на контрабанді кокаїну через океан, коли Берегова охорона вилучила чергову партію наркотиків. Ніко прибуває до Маямі, щоб поставити ультиматум бізнесменові та змусити його повернути втрачений вантаж.

Розробники не просто згадують Ніко у розмовах чи на фотографіях, вони зробили його повноцінним учасником двох сюжетних кат-сцен. Головні герої гри, Джейсон і Люсія, беруть участь у ризикованій операції з перехоплення наркотиків у конкурентів, щоб урятувати життя магната. Після завершення місії Ніко особисто забирає вантаж, демонструючи, що за 18 років він перетворився із бідного іммігранта на впливову фігуру у злочинному світі.

Кадри з Ніко / Колаж з X

Найбільшою несподіванкою для спільноти стало повернення оригінального актора озвучення Майкла Холліка. Свого часу актор мав розбіжності з Rockstar Games щодо гонорарів, проте розробники змогли залучити його до роботи над новою частиною.

Побачити його знову у плоті, з сивим волоссям – це чудовий момент,

– заявив журналіст Зак Звізен з Kotaku.

Під час появи Ніко уважні фанати помітили декілька цікавих "великодок". Зокрема, фраза Джорджіо "Татусь повернувся, с*чки!" цитує перші слова з інтро Grand Theft Auto IV. Крім того, у діалогах Ніко згадує, що "не відбирав нічиє життя з 2012 року".

Поява Белліка знову підігріла чутки про можливий вихід ремейку Grand Theft Auto IV або навіть майбутнє доповнення для нової частини, де саме він може виступити головним героєм.