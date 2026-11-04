GTA 6 уже заробила мільйони на передпродажах

GTA 6 ще навіть не вийшла, а передзамовлення на PS5 та Xbox Series X/S уже принесли понад 750 мільйонів доларів. Станом на 3 листопада гра продалася накладом 7,71 мільйона копій.

Що показала аналітика

Дані оприлюднила аналітична компанія Sensor Tower, пише Insider Gaming. Вони враховують орієнтовні передзамовлення, продані копії та виручку в усьому світі. На початку жовтня стало відомо, що гра вже заробила понад 600 мільйонів доларів тільки на передзамовленнях. Тобто за два тижні Rockstar додала понад 100 мільйонів доларів виручки й продала близько 1,3 мільйона копій.

Із 7,71 мільйона проданих копій 74 відсотки припадають на PS5, а 26 відсотків – на консолі Xbox Series. На PS5 гра принесла 559 мільйонів доларів, а продали там 5,74 мільйона копій. На Xbox виручка склала 192 мільйони доларів, а продажі – 1,97 мільйона копій.

Що чекає далі

До релізу залишається трохи більше двох тижнів, тож цифри можуть зрости. Гру можна буде заздалегідь встановити з 10 листопада, але час на різних платформах буде відрізнятися на кілька годин.

Чи дістанеться гра до позначки в 1 мільярд доларів ще до запуску, поки невідомо, але, судячи зі швидкості, шанси в неї немалі. Інша аналітична компанія, Newzoo, очікує, що за перший тиждень після релізу гра принесе близько 5,2 мільярда доларів. Скільки гра заробить усього за весь час, ніхто навіть не береться аналізувати. GTA 5 продавалася з моменту релізу й продається досі.