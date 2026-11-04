GTA 6 уже заработала миллионы на предзаказах

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Что показала аналитика

Данные обнародовала аналитическая компания Sensor Tower, пишет Insider Gaming. Они учитывают ориентировочные предзаказы, проданные копии и выручку по всему миру. В начале октября стало известно, что игра уже заработала более 600 миллионов долларов только на предзаказах. То есть за две недели Rockstar добавила более 100 миллионов долларов выручки и продала около 1,3 миллиона копий.

Из 7,71 миллиона проданных копий 74 процента приходятся на PS5, а 26 процентов – на консоли Xbox Series. На PS5 игра принесла 559 миллионов долларов, а продажи там составили 5,74 миллиона копий. На Xbox выручка составила 192 миллиона долларов, а продажи – 1,97 миллиона копий.

Что ждет дальше

До релиза осталось чуть больше двух недель, поэтому цифры могут вырасти. Игру можно будет заранее установить с 10 ноября, но время на разных платформах будет отличаться на несколько часов.

Достигнет ли игра отметки в 1 миллиард долларов еще до запуска, пока неизвестно, но, судя по темпам, шансы у нее немалые. Другая аналитическая компания, Newzoo, ожидает, что за первую неделю после релиза игра принесет около 5,2 миллиарда долларов. Сколько игра заработает всего за все время, никто даже не берется анализировать. GTA 5 продавалась с момента релиза и продается до сих пор.