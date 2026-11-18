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Навіть не мрійте про 60 кадрів

Гравці сподівалися, що після релізу студія додасть режим продуктивності на 60 кадрів або проміжний режим на 40 кадрів для телевізорів зі 120 герцами. Але Rockstar заявила, що цього не станеться, пише Kotaku. Гра націлена на 30 кадрів на PS5, PS5 Pro, Xbox Series X та Xbox Series S, і частина гравців сприйняла це доволі різко.

"Наша базова картинка використовує трасування променів для віддзеркалень і глобального освітлення. На PS5 Pro її доповнюють трасуванням променів для тіней, а також додатковою чіткістю завдяки PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). PS5 Pro має вдосконалений графічний процесор і технологію масштабування зображення, які ми використовуємо, щоб підвищити візуальну якість гри. Центральний процесор PS5 Pro трохи кращий, ніж у базової PS5, але його недостатньо, щоб запустити складну симуляцію гри на вищій частоті кадрів", – прокоментував директор із технологічного виробництва Rockstar Марк Чемберс.

Іншими словами, головне обмеження – не відеокарта, а центральний процесор, який має щокадру обраховувати всю симуляцію світу. Саме тому потужніша графіка PS5 Pro додає якості картинки, але не додає кадрів.

Баланс у кожній мілісекунді

Схоже пояснення Чемберс і старший віцепрезидент Rockstar з технологій Джонатон Ешкрофт дали в інтерв'ю TechRadar. За їхніми словами, GTA 6 повністю створена на власних інструментах і технологіях студії. Це дає змогу передати задум без компромісів.

Ешкрофт наголосив, що команда ретельно розподіляє кожну мілісекунду роботи і центрального, і графічного процесора. Світ гри складається з багатьох систем, які динамічно переплітаються, і це величезний обсяг роботи. На один кадр у розробників є лише 33 мілісекунди. Тому 30 кадрів на секунду – оптимальний баланс між картинкою, симуляцією та ігровим процесом.

Співголова студії та керівник розробки Роб Нельсон розповів IGN, що для 60 кадрів у грі довелося б докорінно змінити надто багато.

Надто багато, надто багато. Це було б неприйнятно для будь-кого. Коротка відповідь така: коли питаєш технічну команду, вони кажуть: "Ви це бачили?" Довелося б піти на забагато компромісів– сказав Нельсон.

Більшість ААА-ігор сьогодні пропонують щонайменше три режими: якість, продуктивність і збалансований. GTA 6 лишила один.

Як це відчувається в грі

Журналіст Kotaku Зак Цвізен уже зіграв понад 130 годин у GTA 6 на PS5 Pro, отримавши доступ раніше, ніж звичайні покупці. Він визнає, що вважає себе поціновувачем високої частоти кадрів, але вважає, що гра від 30 кадрів не програє. На його думку, візуальна частина повністю компенсує нижчу частоту.

Він описує освітлення і трасування променів як головну силу гри: багаття відкидають мерехтливе помаранчеве сяйво на обличчя, червоні спорткари віддзеркалюють сонце, а вогні приладової панелі відбиваються у склі пікапа під час нічної поїздки лісом. Вимкнення цих ефектів, за його словами, забрало б у світу багато атмосфери. До того ж у грі завжди десятки літаків у небі, велика кількість машин і безліч персонажів у кожному кадрі, тож Цвізен не впевнений, що без трасування променів гра досягла б 60 кадрів.

Що з іншими платформами

IGN також пише, що на Xbox Series S гра використовує технологію масштабування AMD FSR 4.1, щоб підняти зображення з 720p до 1080p. Це одна з перших ігор, які застосовують її на Xbox.

Тим, хто чекає вищої частоти кадрів, лишається чекати. Цвізен припускає, що гра, найімовірніше, вийде на ПК і працюватиме там на 60 кадрах чи більше, якщо дозволить комп'ютер. Пізніші версії для консолей нового покоління теж можуть отримати кращі налаштування частоти кадрів, оскільки, очевидно, розробники PS6 поставлять у майбутню консоль потужніший процесор.