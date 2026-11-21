Гравці Grand Theft Auto 6 виявили беззаперечні докази того, що події гри розгортаються в одному всесвіті з серією Red Dead Redemption.

У грі помітили капелюх, дуже схожий на головний убір Артура Моргана, численні великодки та навіть згадки про події 1899 року, повідомляє 24 Канал.

Таємнича книга та згадки про Дикий Захід

Перші серйозні підтвердження щодо спільного всесвіту фанати виявили під час дослідження локації Brian's Boat Works & Marina в GTA 6.

Блогер GameRoll знайшов там книгу, яка описує деталі пригод бандита Флако Ернандеса – одного з противників Артура Моргана з Red Dead Redemption 2.

Головний герой книги Раст Маккрірі описує, як знайшов Флако мертвим у снігу біля озера Керн, що повністю збігається з подіями другої частини ковбойського екшену. Окрім цього, у тексті книги присутні прямі згадки про культові міста та регіони: Блеквотер, Нью-Остін, Армаділло, Амбаріно та Чупароса.

Я приємно здивований тим, що Rockstar чітко об'єднала всесвіти RDR і GTA,

– прокоментував знахідку блогер.

Окрім літературних відсилань, фанати помітили автомобільні номери штату Нью-Остін, які випадково з'являються на машинах у GTA 6. У світі Red Dead саме Нью-Остін слугує аналогом штату Техас.

На полях для міні-гольфу у західному стилі розробники заховали фігурку ковбоя на спині собаки, у якому фанати впізнали Артура Моргана.

Фігурка ковбоя / Скриншот з гри

Найбільшим сюрпризом для спільноти стала можливість придбати капелюх, підозріло схожий на легендарний головний убір Артура Моргана на гаражному розпродажі на південь від Port Gellhorn.

Гравці можуть одягнути його на головного героя Джейсона Дувала. NPC навіть коментують, що ковбойський стиль йому дуже пасує.

Після усіх цих знахідок багато фанатів Rokcstar висувають теорії про реінкарнацію або родинний зв'язок між Артуром Морганом та Джейсоном. Вони звертають увагу на зовнішню схожість персонажів та манеру мовлення.

Перцю додає одна зі сцен гри, де Люсія каже Джейсону, що цілком уявляє його "десь на фермі у ковбойському капелюсі", на що той відповідає, що, можливо, так і було б у іншому житті.

З огляду на любов Rockstar до деталей, стільки збігів абсолютно точно не є випадковими. Тож, фанати відеоігор отримали не просто GTA 6, а цілий мультивсесвіт.

Тимпаче, що у шістці зробив "камбек" ще й улюблений герой багатьох прихильників самої серії Grand Theft Auto.