Організатори відомої премії офіційно оголосили список номінантів і розкрили одну з найголовніших таємниць ігрової індустрії станом на зараз – хто зіграв протагоністку GTA 6.

У категорії за найкращу акторську гру з'явилося ім'я виконавиці ролі Люсії в довгоочікуваному екшені GTA 6, інформує 24 Канал.

Хто зіграв головну героїню нового Vice City

Акторкою, яка втілила образ Люсії, виявилася Манні Л. Перес, відома участю в серіалах "Закон і порядок: Спеціальний корпус" і "Поліція Чикаго".

Прихильники франшизи роками здогадувалися про її участь у проєкті через схожість зовнішності та голосу, проте розробники з Rockstar Games тримали це в суворій таємниці. Сама акторка потерпала від питань фанатів, але вміло їх ігнорувала, що лише підсилювало здогад шанувальників.

Воно й не дивно, адже Rockstar завжди ретельно приховує будь-які деталі своїх розробок і змушує акторів підписувати жорсткі угоди про нерозголошення.

Раніше актор Стівен Рут випадково проговорився про свою участь у грі, оскільки фанати впізнали його характерний голос. Після цього випадку розробники надіслали всій команді озвучення повторне нагадування про відповідальність за витік даних.

У категорії "Найкраща акторська гра" Манні Л. Перес змагатиметься з іншими відомими артистами.

Серед претендентів опинилися Патрік Гібсон за роль Джеймса Бонда у грі 007 First Light, Рахул Колі за роль Арджуна у Saros, Анджела Сант'Альбано за роль Грейс у Resident Evil Requiem та Лайам Макінтайр за роль Логана у Marvel's Wolverine.

Виконавець ролі другого головного героя GTA 6 на ім'я Джейсон досі лишається офіційно непідтвердженим. У мережі ходять чутки про залучення актора Ділана Рурка, але розробники поки утримуються від заяв.