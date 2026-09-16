Rockstar готує наймасштабніший саундтрек в історії – які знаменитості вже стали частиною GTA 6

Rockstar розпочала активну рекламну кампанію Grand Theft Auto 6. Музиканти зі світовим ім'ям почали розкривати свою участь у створенні саундтреку гри.

Чимало виконавців "зізналися" у роботі над, ймовірно, найочікуванішою відеогрою в історії людства і цей список лише вершина айсберга, інформує 24 Канал.

Плеяда зірок та можливі камео

В соціальних мережах відомих артистів з'явилися арт-зображення у впізнаваному стилі гри.

Серед тих, хто опублікував подібний допис опинилися:

гітарист гурту Rolling Stones Кіт Річардс;

хіп-хоп артист Тревіс Скотт;

кантрі-співак Морган Воллен;

репер Future;

репер Metro Boomin;

репер Yung Lean;

співачка PinkPantheress;

співак Рау Алехандро;

дует CA7RIEL & Paco Amoroso.

Кожен із зіркових учасників розкрив власну деталь майбутньої гри. Відтак Тревіс Скотт показав кадр із вечірнім взуттям біля пілона, тоді як Воллен виклав зображення напівзруйнованого басейну в рожевих тонах Vice City.

Водночас легендарний рок-музикант Кіт Річардс опублікував арт із задумливою ігуаною.

Інші ж артисти, такі як Future, Metro Boomin та Yung Lean – оприлюднили однакові зображення блискучого автомобіля Corvette на тлі заходу сонця.

Аналітики припускають, що така різниця в промо-матеріалах має свій прихований зміст.

Музиканти з однаковими фото автомобілів, ймовірно, поповнять списки пісень на внутрішньоігрових радіостанціях. Натомість артисти з унікальними артами можуть розраховувати на повноцінні сюжетні камео чи просто появу у вигляді неігрових персонажів.

Загалом, вже можна смілив стверджувати, що саундтрек Grand Theft Auto 6 обіцяє стати наймасштабнішим в історії відеоігор. Окрім згаданих у матеріалі виконавців, у трейлерах та презентаціях уже звучали класичні композиції від Depeche Mode, Def Leppard та Філа Коллінза. Розробники прагнуть створити атмосферостійку аудіопалітру, яка ідеально передасть дух вигаданого штату Леоніда – і поки що їм цілком це вдається.

Нагадаємо, що реліз GTA 6 заплановано на 19 листопада 2026 року. Гра з'явиться на платформах PlayStation 5 та Xbox Series X/S, але ПК версія може з'явитися рекордно швидко.