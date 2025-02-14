Rockstar готуються до оприлюднення новин про GTA 6 – що на це вказує

Уважні шанувальники студії Rockstar помітили цікаву деталь, яка вказує на те, що розробники готуються до порушення тиші щодо довгоочікуваної Grand Theft Auto 6.

Творці Grand Theft Auto 6 нарешті порушили свою мовчанку, але зовсім не у такий спосіб як сподівалися шанувальники, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Rockstar Games зробила нову заяву про дату виходу GTA 6

Геймери впевнені, що новини не за горами

Більшість геймерів пропустили повз новину про те, що Rockstar запустили власний сервер на порталі Discord.

Одначе, серед його каналів з'явився окремий для Grand Theft Auto 6 і це стало для фанатів студії стовідсотковим підтвердженням того, що новини про гру будуть оприлюднені вже незабаром.

Я справді думаю, що вони роблять це, щоб підготуватися до маркетингу гри,

– вважає один з геймерів у соцмережі X.

Щоправда, інші фанати переконані, що Rockstar в такий спосіб почали "знущатися" над ними через неабияке очікування новин про GTA 6.

Ще одне місце для обговорення мовчанки Rockstar щодо гри,

– пожартував один з прибічників такої думки.

Врешті-решт, геймери все ж отримали ще одне місце з якого в разі чого дізнаються найсвіжішу інформацію про проєкт.