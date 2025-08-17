Аналітик ігрової індустрії Мет Піскателла назвав яка відеогра буде найбільшим конкурентом для довгоочікуваної Grand Theft Auto 6, неабияк здивувавши геймерів своїм висновком.

Величезна кількість розробників та видавців бояться дати релізу GTA 6 і переносять власні проєкти подалі від неї, аби не бути розчавленими майбутнім бестселером, інформує 24 Канал з посиланням на GamesIndustry.biz.

Бій з тінню?

Одначе кого варто боятися самим Rockstar? Як вважає аналітик Circana Мет Піскателла, іменита студія може виявитися своїм найгіршим ворогом, адже найбільшим конкурентом GTA 6 буде GTA 5.

Така думка базується на шаленому успіху попередниці та її онлайн-режиму в який досі грає величезна кількість людей.

Grand Theft Auto 5 вийшла у 2013 році, а вона й досі входить до 20 найпопулярніших ігор щомісяця,

– говорить Мет.

Піскателла прогнозує, що ціна нового проєкту буде "кусатися" та змусить чимало геймерів продовжувати грати в уже придбану гру, себто GTA 5. Слушності такому твердженню додають чутки про те, що онлайн-режим GTA 6 потребуватиме окремої плати.

Окрім того, величезна база гравців зосереджена у таких проєктах як Fortnite і Minecraft, що мають власні "екосистеми", тож їх користувачі можуть проігнорувати новинку.

Та й узагалі, на думку аналітика, за 20-30 років індустрія дійде до моменту, коли базові версії великих ігор переймуть досвід Fortnite та стануть безкоштовними, а коштів потребуватимуть додаткові режими та інші внутрішньоігрові покупки.

Тези спеціаліста є досить контроверсійними, але все ж мають зерно раціональності.