Експерти та колишні розробники впевнені, що поява екшену на Switch 2 це нереалістичне бажання, інформує gamesradar+.
Різні аудиторії та пріоритети ринку
Офіційний анонс нової частини культової франшизи охопив лише дві ключові платформи, залишивши поза увагою як ПК, так і останню консоль від Nintendo.
Якщо реліз на комп'ютерах традиційно очікують протягом 1-2 років після виходу на PS5 та Xbox, а може й швидше, то ймовірність портування GTA 6 на Switch 2 викликає серйозний скепсис у фахівців галузі.
Колишній дизайнер відкритого світу Rockstar Жеремі Хартвік, який працював над GTA 6 у 2017-20 роках, у подкасті Kiwi Talkz поділився своїм баченням ситуації.
На його думку, розробка версії для консолі Nintendo не має економічного та логічного сенсу для студії.
Я не вважаю, що це взагалі має сенс, оскільки не впевнений, що аудиторія GTA 6 є аудиторією Switch,
– прокоментував Хартвік.
Колишній розробник підкреслив, що віддані фанати серії від початку обирають потужніші пристрої.
Аналітики ринку вже зафіксували відчутне зростання продажів PlayStation 5 та Xbox Series X одразу після виходу перших повноцінних промоматеріалів гри, як от рекордного розширеного погляду на Netflix.
Більшість гравців усвідомлює: для того, щоб оцінити проєкт такого масштабу на релізі, необхідно мати одну з флагманських консолей.