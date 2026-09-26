Екс-розробник Rockstar пояснив, чому власникам Switch 2 не варто чекати на GTA 6

Реліз Grand Theft Auto 6 чекають мільйони гравців по всьому світу, проте власникам нової консолі від Nintendo, схоже, доведеться готуватися до розчарування.

Експерти та колишні розробники впевнені, що поява екшену на Switch 2 це нереалістичне бажання, інформує gamesradar+.

Різні аудиторії та пріоритети ринку

Офіційний анонс нової частини культової франшизи охопив лише дві ключові платформи, залишивши поза увагою як ПК, так і останню консоль від Nintendo.

Якщо реліз на комп'ютерах традиційно очікують протягом 1-2 років після виходу на PS5 та Xbox, а може й швидше, то ймовірність портування GTA 6 на Switch 2 викликає серйозний скепсис у фахівців галузі.

Колишній дизайнер відкритого світу Rockstar Жеремі Хартвік, який працював над GTA 6 у 2017-20 роках, у подкасті Kiwi Talkz поділився своїм баченням ситуації.

На його думку, розробка версії для консолі Nintendo не має економічного та логічного сенсу для студії.

Я не вважаю, що це взагалі має сенс, оскільки не впевнений, що аудиторія GTA 6 є аудиторією Switch,

– прокоментував Хартвік.

Колишній розробник підкреслив, що віддані фанати серії від початку обирають потужніші пристрої.

Аналітики ринку вже зафіксували відчутне зростання продажів PlayStation 5 та Xbox Series X одразу після виходу перших повноцінних промоматеріалів гри, як от рекордного розширеного погляду на Netflix.

Більшість гравців усвідомлює: для того, щоб оцінити проєкт такого масштабу на релізі, необхідно мати одну з флагманських консолей.