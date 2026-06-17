Маркетинг GTA VI почався там, де його ніхто не чекав

Світ навколо GTA VI продовжує жити в режимі очікування. Попри офіційно підтверджену дату релізу, чимало гравців досі сумніваються, що найочікуваніша гра десятиліття справді вийде цього року. Водночас маркетингова кампанія гри, схоже, стартувала із доволі несподіваного місця.

Про це пише видання TheGamer.

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Від моменту анонсу у 2022 році Grand Theft Auto VI залишається однією з найбільш обговорюваних ігор у світі. Rockstar Games неодноразово переносила реліз проєкту, через що частина фанатів почала скептично ставитися навіть до офіційних заяв компанії.

Наразі вихід GTA VI запланований на 19 листопада 2026 року. Керівництво Take-Two Interactive вже кілька разів підтверджувало цю дату, зокрема під час фінансового звіту компанії у травні. Тепер генеральний директор Take-Two Штраус Зельник ще раз публічно запевнив гравців, що плани залишаються незмінними.

Однак цього разу підтвердження прозвучало не під час презентації для інвесторів, не на великій ігровій виставці та навіть не в інтерв'ю профільному медіа. Зельник несподівано з'явився у відео популярного TikTok-каналу School of Hard Knocks, де відповів на кілька запитань ведучого.

Коли його запитали про дату виходу GTA VI, керівник без вагань назвав 19 листопада. Таким чином він уже вкотре підтвердив, що Rockstar і Take-Two не планують нових перенесень.

Чому розробка затягнулася?

Під час розмови Зельник також пояснив, чому створення GTA VI зайняло так багато часу.

Команда Rockstar прагне створити щось, чого раніше ніхто ніколи не робив. Це дуже складно і потребує багато часу,

– заявив Штраус Зельник.

Подібні коментарі добре вписуються в репутацію Rockstar Games. Студія давно відома прагненням встановлювати нові стандарти якості для ігор із відкритим світом, навіть якщо це призводить до багаторічних циклів розробки. Для порівняння, між релізами GTA V та GTA VI мине понад 13 років.

Початок рекламної кампанії?

Особливу увагу журналістів привернув не стільки сам факт підтвердження дати релізу, скільки майданчик, який для цього обрали.

Ще раніше Take-Two повідомляла, що маркетингова кампанія GTA VI стартує ближче до виходу гри. Водночас середина червня вже настала, а традиційної реклами у вигляді нових трейлерів, масштабних презентацій чи серії офіційних анонсів поки що немає.

Саме тому в TheGamer припустили, що поява Зельника на популярному TikTok-каналі може стати першим елементом нової маркетингової стратегії. Якщо раніше Rockstar покладалася переважно на трейлери та гучні анонси, то тепер компанія може активніше використовувати соціальні мережі та інфлюенсерів для просування гри.

Такий підхід виглядає логічним. За останні роки TikTok перетворився на один із головних майданчиків для просування розважального контенту серед молодої аудиторії. Навіть короткі відео здатні генерувати десятки мільйонів переглядів і формувати інформаційний порядок денний значно ефективніше за традиційну рекламу.

Що відомо про GTA VI

Grand Theft Auto VI вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Події гри розгорнуться у вигаданому штаті Леоніда, який Rockstar створила за мотивами сучасної Флориди.

Головними героями стануть Джейсон Дюваль і Люсія Камінос. За сюжетом вони опиняться в центрі масштабної кримінальної змови, що охопить різні куточки штату.

Поки що Rockstar не поспішає розкривати нові подробиці про гру, однак кожна поява представників компанії в публічному просторі миттєво привертає увагу мільйонів фанатів. І якщо припущення журналістів виявляться правильними, то найближчими місяцями гравці можуть побачити ще більше незвичних способів просування найочікуванішого релізу останніх років.