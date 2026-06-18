Соло-розробник погрожує випустити власну GTA 6 раніше за Rockstar

Один відчайдух намагається випередити Rockstar, випустивши власну версію GTA 6, створену за допомогою найсучасніших методів розробки.

Розробник відеоігор поставив собі амбітний челендж та намагається випустити власну Grand Theft Auto 6 раніше за оригінал, інформує 24 Канал.

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ШІ зробить GTA 6 швидше за Rockstar?

З моменту виходу останньої Grand Theft Auto минуло 13 років і чимало фанатів просто таки не можуть дочекатися 19 листопада 2026 року, адже саме на цей день призначений вихід нової частини серії, маркетинг якої уже почався там, де ніхто не чекав.

Набридло просто чекати користувачу X відомому як Ziwen і він вирішив вчинити радикально – створити власну версію гри.

Ось уже тиждень він, спільно з величезною кількістю різних ШІ, працює над тим аби "завайбкодити" реального конкурента творінню Rockstar.

За лічені дні ентузіаст зміг створити модель головного героя, NPC, кілька локацій та деталізованих будівель, кат-сцени та екрани завантаження. Згодом проєкт, який починався на Godot, перекочував на Unreal Engine та почав справді нагадувати гру.

Результат роботи ентузіаста: дивіться відео

I spent a week ignoring everyone who said to switch engines.



Day 7, I pivot. You were right.



Building GTA 6 with a loop of AI agents. I spent the entire day on one thing: Swapping the project out of Godot and onto Unreal.



Yesterday I said I'd test Unity and probably skip… https://t.co/abvL6jJMhY pic.twitter.com/wjpPgUK6Tw — Ziwen (@ziwenxu_) June 16, 2026

Якщо врахувати, що проєкту Ziwen лише тиждень, то він вже виглядає доволі вражаюче. Можна лише припустити як продукт виглядатиме за місяць наполегливої роботи.

Звісно, ця гра (за умови релізу) поступатиметься GTA 6 у всьому і в жодному разі не є реальним конкурентом, але тим не менш вона може стати яскравим прецедентом використання ШІ у ігровій індусрії, що водночас захопливо та моторошно. Цікаві часи попереду.