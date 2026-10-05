Своєчасна сатира замість реальної політики

Автори майбутнього блокбастера прагнуть зробити вигаданий штат Леоніда сучасним та впізнаваним, проте без прив'язки до конкретних політиків чи подій. Творці проєкту прагнуть уникнути точного відтворення сьогодення, пише VGC.

У попередніх частинах серії розробники також рідко зачіпали тему національної політики. Винятком стала лише четверта частина, де важливу роль відігравали наслідки подій 11 вересня в Нью-Йорку.

Перебільшений світ Леоніди та боротьба з часом

Створення масштабної гри триває роками, адже з моменту виходу попередньої частини минуло вже 13 років. Саме тому розробники уникають короткочасних трендів і зосереджуються на універсальних явищах та теоріях змови.

Попри відсутність конкретних реальних осіб, у грі з'являться передвиборчі плакати, автоматичні дзвінки від штабів та політичні ток-шоу на радіо. Автори навмисно перебільшують усі явища суспільного життя до абсурду.

Ми намагаємося робити ігри, які відповідають моменту релізу, але не відтворюють повністю наш реальний світ,

– прокоментував старший віцепрезидент із наративу Rockstar Games Руперт Хампфріс.

Розробники переконані, що такий підхід зробить гру кумедною та цікавою для гравців протягом багатьох років.