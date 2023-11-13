Перший трейлер GTA 6 ближче до нас і з кожним днем, і в його очікуванні геймери відстежують усі чутки про гру, що з'являються в мережі.

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Завдяки численним витокам інформації про GTA 6 у минулому, нам практично достеменно відомо, що однією з головних героїв гри буде латиноамериканка, на ім'я Люсія.

Однак на цьому інноваційність нової частини відомої франшизи не закінчиться, адже, як стверджує портал Rockstar Universe, їхнє джерело у студії розробників повідомило, що в грі у Люсії буде дитина.

Щобільше, вона нібито з'являтиметься в кат-сценах і матиме певний вплив на сюжет.

Діти у відеоіграх – це не те щоб рідкість, чого вартує лишень "Місто дітей" з Fallout 3, однак у Grand Theft Auto з цим питанням все зовсім інакше.

Франшиза історично уникала включення дітей у свої сюжети та відкриті світи й, враховуючи репутацію ігор, це виглядало логічним.

Однак, зараз, через повсюдну "політику скасування" та інші чинники багато хто вважає, що нова GTA вже не матиме своєї коронної "безшабашності" та стане більш спокійною грою, а наявність у ній дитячого персонажа може якраз підтвердити цю тезу.