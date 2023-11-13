Первый трейлер GTA 6 все ближе к нам и в его ожидании геймеры отслеживают все появляющиеся в сети слухи об игре.

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Благодаря многочисленным утечкам информации о GTA 6 в прошлом, нам практически точно известно, что одной из главных героев игры будет латиноамериканка, по имени Люсия.

Однако на этом инновационность новой части известной франшизы не закончится, ведь, как утверждает портал Rockstar Universe, их источник в студии разработчиков сообщил, что в игре у Люсии будет ребенок.

Более того, он будто бы будет появляться в кат-сценах и иметь определенное влияние на сюжет.

Дети в видеоиграх – это не то чтобы редкость, чего стоит только "Город детей" из Fallout 3, однако в Grand Theft Auto с этим вопросом все совсем иначе.

Франшиза исторически избегала включения детей в свои сюжеты и открытые миры и, учитывая репутацию игр, это выглядело логичным.

Однако сейчас из-за повсеместной "политики отмены" и других факторов многие считают, что новая GTA уже не будет иметь своей коронной "бесшабашности" и станет более спокойной игрой, а наличие в ней детского персонажа может как раз подтвердить этот тезис.