Rockstar Games має велику історію ретельного вибору саундтреків для своїх ігор, які резонують з ігровою атмосферою та миттєво стають темою для обговорення в спільноті шанувальників.

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Саундтрек трейлера GTA 6

Музика в популярній франшизі додає особливого смаку до ігрового досвіду. Яскравим прикладом цього є перший трейлер GTA 5 з саундтреком Ogden's Nut Gone Flake від британського гурту Small Faces.

Більш ніж через ціле десятиліття потому, схоже, Rockstar знову залишається вірною тенденції, яка стала візитною карткою її ігор протягом багатьох років – використавши ще одну класичну пісню, яка, схоже, справляє незабутнє враження на фан-базу.

Перший трейлер гри GTA 6: дивіться відео

Саундтреком до першого трейлера Grand Theft Auto 6 стала пісня Love Is A Long Road ("Кохання – це довга дорога") від американського рок-музиканта Тома Петті. Ця пісня з'явилася ще в 1989 році й залишила неабиякий слід у світовій рок-культурі.