Гігантські масштаби Вайс-Сіті

Голова розробки Rockstar Games Роб Нельсон поділився свіжими подробицями про масштаби майбутнього блокбастера, реліз якого відбудеться 19 листопада. В ексклюзивному інтерв'ю французькому виданню TroisCouleurs представник студії розкрив подробиці про ігровий процес та розміри віртуального світу, пише Wccftech.

Гравці розпочнуть свою подорож на півдні штату Леоніда, у регіоні Кіс, де стоїть невеликий будинок головного героя Джейсона з другого трейлера. Після цього гра відкриє повну свободу пересування. Автори надали користувачам можливість досліджувати величезну кількість відкритих будівель, що значно розширює масштаби геймплею.

Вайс-Сіті вдвічі більше за Лос-Сантос, а кількість забудованих містечок за межами мегаполіса в одинадцять разів перевищує аналогічні території у попередній грі,

– прокоментував керівник розробки Rockstar Games Роб Нельсон.

Інтелектуальна поліція та непередбачуваний світ

У новій грі розробники суттєво ускладнили роботу правоохоронних органів. Поліцейські діятимуть набагато розумніше й хитріше. Наприклад, шерифи запам'ятають одяг персонажа, але якщо гравець пересяде в автомобіль непомітно для них, він зможе спокійно проїхати повз патруль.

Геймери зможуть самостійно обирати свій кримінальний стиль: діяти як професійні грабіжники або як непередбачувані божевільні, причому цей вибір безпосередньо вплине на ігровий процес. Самі вулиці також стануть небезпечнішими, адже зброю та схильність до насильства матимуть й інші мешканці міста, а не лише головні герої.

Спадщина Red Dead Redemption 2

Студія створює гру ще з 2015 року, хоча основна частина команди приєдналася до розробки наприкінці 2018 року, одразу після виходу Red Dead Redemption 2. Творці прагнули не просто перевершити попередні здобутки, а й перенести глибокий емоційний зв'язок та інтерактивність із вестерну в сучасні умови.

Ми хотіли перенести ту глибину, яку змогли додати у світ Red Dead Redemption 2, та можливість взаємодіяти з оточенням на набагато вищому рівні,

– додав керівник розробки Rockstar Games Роб Нельсон.

Завдяки цьому гравці отримають повноцінні елементи рольової гри та безпечні притулки, які створюватимуть відчуття реального житла. Попри колосальні масштаби, світ гри залишатиметься надзвичайно живим і продуманим до найменших деталей.