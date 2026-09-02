Гигантские масштабы Вайс-Сити

Руководитель разработки Rockstar Games Роб Нельсон поделился свежими подробностями о масштабах будущего блокбастера, релиз которого состоится 19 ноября. В эксклюзивном интервью французскому изданию TroisCouleurs представитель студии раскрыл подробности об игровом процессе и размерах виртуального мира, пишет Wccftech.

Игроки начнут свое путешествие на юге штата Леонида, в регионе Кис, где стоит небольшой дом главного героя Джейсона из второго трейлера. После этого игра предоставит полную свободу передвижения. Разработчики предоставили пользователям возможность исследовать огромное количество открытых зданий, что значительно расширяет масштабы игрового процесса.

Вайс-Сити вдвое больше Лос-Сантоса, а количество застроенных городков за пределами мегаполиса в одиннадцать раз превышает аналогичные территории в предыдущей игре,

– прокомментировал руководитель разработки Rockstar Games Роб Нельсон.

Умная полиция и непредсказуемый мир

В новой игре разработчики существенно усложнили работу правоохранительных органов. Полицейские будут действовать гораздо умнее и хитрее. Например, шерифы запомнят одежду персонажа, но если игрок пересядет в автомобиль незаметно для них, он сможет спокойно проехать мимо патруля.

Геймеры смогут самостоятельно выбирать свой криминальный стиль: действовать как профессиональные грабители или как непредсказуемые сумасшедшие, причем этот выбор напрямую повлияет на игровой процесс. Сами улицы также станут опаснее, ведь оружие и склонность к насилию будут и у других жителей города, а не только у главных героев.

Наследие Red Dead Redemption 2

Студия разрабатывает игру с 2015 года, что означает, что основная часть команды присоединилась к разработке в конце 2018 года, сразу после выхода Red Dead Redemption 2. Создатели стремились не просто превзойти предыдущие достижения, но и перенести глубокую эмоциональную связь и интерактивность вестерна в современные условия.

Мы хотели перенести ту глубину, которую смогли привнести в мир Red Dead Redemption 2, и возможность взаимодействовать с окружающей средой на гораздо более высоком уровне,

– добавил руководитель разработки Rockstar Games Роб Нельсон.

Благодаря этому игроки получат полноценные элементы ролевой игры и безопасные убежища, которые будут создавать ощущение настоящего жилья. Несмотря на колоссальные масштабы, мир игры останется чрезвычайно живым и продуманным до мельчайших деталей.