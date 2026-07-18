Божевілля передзамовлень – аналітики назвали суму, яку геймери вже встигли витратити на GTA 6

Поки Rockstar Games готує новий трейлер, аналітики вже підрахували перші гроші від попередніх замовлень та спрогнозували фантастичні прибутки за перший тиждень після виходу GTA 6.

Реліз Grand Theft Auto VI обіцяє стати найбільшою подією в історії індустрії розваг, що підтверджують прогнози фінансових аналітиків, повідомляє Insider Gaming.

Рекордні передзамовлення та реальні цифри

Передзамовлення на довгоочікуване продовження відомої серії відкрили 25 червня 2026 року, і за перші кілька тижнів гравці витратили на гру колосальні суми.

За даними аналітичної компанії Newzoo, лише в Сполучених Штатах Америки та п'яти ключових країнах Європи обсяг цифрових передзамовлень сягнув 180 мільйонів доларів. Якщо ж екстраполювати ці дані на весь світ, то глобальна сума становить приблизно 260 мільйонів доларів.

Ця кампанія вже стала найпотужнішою в історії спостережень Newzoo, але це лише початок. Аналітики прогнозують, що за перший тиждень після релізу, який запланований на 19 листопада 2026 року, гра може заробити від 3,25 мільярда до 5,2 мільярда доларів.

Трейлер гри: дивіться відео

Для порівняння: легендарна GTA V у 2013 році заробила 1 мільярд доларів лише за три дні. Нова частина має всі шанси перевершити цей результат у кілька разів.

Прогнози базуються на тому, що більшість гравців обирають видання Ultimate Edition за 99,99 доларів замість стандартної версії за 79,99 доларів.

Експерти очікують, що за перші сім днів Rockstar продадуть від 37 до 51 мільйона копій гри.

При цьому фахівці називають абсурдними чутки про те, що гра вже нібито зібрала 1 мільярд доларів на етапі передзамовлень – такі цифри поки що недосяжні для будь-якого продукту до моменту його офіційного виходу.

Попри шалений ажіотаж, Rockstar Games досі тримає в секреті геймплейні подробиці та особливості майбутнього онлайн-режиму.