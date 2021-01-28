Ремастери GTA III, Vice City та San Andreas: у мережі з'явилися перші чутки

У мережі з'явилися нові чутки про майбутні проєкти від компанії Rockstar Games. Авторитетні інсайдери повідомляють про те, що студія зараз займається розробкою ремастерів.

Джерело: GTA Base

У мережі постійно з'являється різноманітна інформація про нові проєкти від Rockstar Games. Зазвичай, геймери самі знаходять різноманітні натяки на GTA VI, хоча студія навіть не анонсувала розробку цього проєкту. Але цього разу авторитетні інсайдери натякають, що Rockstar Games працює над ремастерами GTA III, Vice City та San Andreas. Здається, шанувальникам Bully потрібно буде почекати ще декілька років.

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Перші натяки з'явилися на сайті GTAForums: відомий інсайдер Mach1bud у темі про нові доповнення для відеогри GTA V чомусь залишив повідомлення "Незабаром". Інший інсайдер з нікнеймом WildBrick142 написав, що Mach1bud потрібно було залишити це повідомлення в іншій темі. Спочатку геймери нічого не зрозуміли, але допомогла адміністрація цього відомого сайту. Представники цього порталу додали до їх повідомлень теги III, VC та SA. Також Mach1bud зазначив, що офіційна інформація повинна з'явитися у найближчі 90 днів.

Інший інсайд геймери відшукали вже самі: один з адміністраторів GTAForums (нікнейм uNi) вирішив поділитися цікавою роботою. У своєму твіттері він опублікував фото карток GTA Online Shark, на яких можна побачити номери 2001, 2002, 2004 та 2013 – це роки, у які вийшли саме ці три частини серії, а також GTA V. Цей номер завершується символ "B46", який фанати розшифрували як "Before 6", а це можна перекласти так: "До 6". Шанувальники припускають, що ремастери цих частин вийдуть до GTA VI. Важливо відзначити, що перевидання GTA V (вийшла у 2013 році) для консолей нового покоління вже було офіційно анонсовано й має вийти до GTA VI.

Картки GTA Online Shark із цікавими номерами / світлина із твіттера uNi

Виходить, що два інсайди підтверджують один одного, але не варто поки серйозно сприймати цю інформацію. Звісно, інсайдери поділилися цікавими деталями, але краще вже дочекатися офіційної інформації від Rockstar Games.