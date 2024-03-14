Наразі шанувальники Rockstar не мають багато деталей про GTA 6, не кажучи вже про ймовірний сиквел GTA Online, що вийде в комплекті з нею.

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Однак, це не заважає геймерам фантазувати, які удосконалення вони хотіли б побачити у новій версії у порівнянні з оригіналом.

Покращений анти-чіт

Гравці GTA Online на ПК страждають від засилля чітерів уже досить давно.

Лобі гри заповнені шахраями, які є невразливими та просто знущаються з інших користувачів, вбиваючи їх, не даючи пройти місії та в загальному псуючи тим всю насолоду від проєкту.

Кросплей

Іншою причиною, яка змушує фанатів сумувати є відсутність можливості грати з друзями, якщо у них інша консоль.

Отож, геймери готові буквально вимагати у Rockstar аби у GTA Online 2 користувачі PlayStation та Xbox нарешті могли грати разом.

Більш приземлений сюжет

Це може виявитися сюрпризом, але чимало геймерів не надто задоволені сюжетом доповнень GTA Online.

Моделі прибульців у грі / Фото з Reddit / Rockstar

Річ у тому, що події оригінальних ігор серії, хоч мають дещицю дивацтва, все ж залишаються серйозними та розповідають про кримінальні перипетії.

Водночас в онлайн-режимі місії подекуди доходять до абсурду: тут тобі й клони, і прибульці та навіть потреба врятувати всесвіт.

Відсутність нереалістичних предметів

Невідповідність реалізму стосується також появи нових предметів та транспорту в грі.

Oppresor mk 2 – один з видів транспорту в грі / Фото Rockstar

Як не дивно, деякі шанувальники GTA змучились бачити у проєкті футуристичні автівки, лазерну зброю та інші подібні "цікавинки".

Збалансована економіка

Також геймерів розчаровує внутрішньоігрова економіка.

Річ у тім, що кожен наступний сет предметів, доданий розробниками, викликає інфляцію.

До прикладу автівки, які доступні майже від початку існування гри коштують близько 100 тисяч доларів, коли ж авто з найновіших доповнень вартують мільйони, хоча не надто відрізняються у характеристиках.

Таким чином Rockstar просто змушує геймерів вивертати віртуальні кишені в гонитві за модою, що не надто подобається гравцям.