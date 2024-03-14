Сейчас поклонники Rockstar не имеют много деталей о GTA 6, не говоря уже о вероятном сиквеле GTA Online, что выйдет в комплекте с ней.

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Однако, это не мешает геймерам фантазировать, какие усовершенствования они хотели бы увидеть в новой версии по сравнению с оригиналом.

Улучшенный анти-чит

Игроки GTA Online на ПК страдают от засилья читеров уже достаточно давно.

Лобби игры заполнены мошенниками, которые являются неуязвимыми и просто издеваются над другими пользователями, убивая их, не давая пройти миссии и в общем портя тем все наслаждение от проекта.

Кросплей

Другой причиной, которая заставляет фанатов грустить является отсутствие возможности играть с друзьями, если у них другая консоль.

Поэтому, геймеры готовы буквально требовать у Rockstar чтобы в GTA Online 2 пользователи PlayStation и Xbox наконец могли играть вместе.

Более приземленный сюжет

Это может оказаться сюрпризом, но многие геймеры не слишком довольны сюжетом дополнений GTA Online.

Модели пришельцев в игре / Фото с Reddit / Rockstar

Дело в том, что события оригинальных игр серии, хоть имеют толику странностей, все же остаются серьезными и рассказывают о криминальных перипетиях.

В то же время в онлайн-режиме миссии иногда доходят до абсурда: тут тебе и клоны, и пришельцы и даже потребность спасти вселенную.

Отсутствие нереалистичных предметов

Несоответствие реализму касается также появления новых предметов и транспорта в игре.

Oppresor mk 2 – один из видов транспорта в игре / Фото Rockstar

Как ни странно, некоторые поклонники GTA измучились видеть в проекте футуристические машины, лазерное оружие и другие подобные "интересности".

Сбалансированная экономика

Также геймеров разочаровывает внутриигровая экономика.

Дело в том, что каждый следующий сет предметов, добавленный разработчиками, вызывает инфляцию.

К примеру машины, которые доступны почти от начала существования игры стоят около 100 тысяч долларов, когда же авто из новейших дополнений стоят миллионы, хотя не слишком отличаются в характеристиках.

Таким образом Rockstar просто заставляет геймеров выворачивать виртуальные карманы в погоне за модой, что не слишком нравится игрокам.