5 речей які фанати вимагають від Rockstar у GTA Online 2
Джерело:sportskeeda.com
У очікуванні Grand Theft Auto 6 шанувальники багатокористувацької складової проєктів Rockstar, зокрема GTA Online, взялися фантазувати які зміни вони хотіли б побачити у гіпотетичній GTA Online 2.
Наразі шанувальники Rockstar не мають багато деталей про GTA 6, не кажучи вже про ймовірний сиквел GTA Online, що вийде в комплекті з нею.
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Однак, це не заважає геймерам фантазувати, які удосконалення вони хотіли б побачити у новій версії у порівнянні з оригіналом.
Покращений анти-чіт
Гравці GTA Online на ПК страждають від засилля чітерів уже досить давно.
Лобі гри заповнені шахраями, які є невразливими та просто знущаються з інших користувачів, вбиваючи їх, не даючи пройти місії та в загальному псуючи тим всю насолоду від проєкту.
Кросплей
Іншою причиною, яка змушує фанатів сумувати є відсутність можливості грати з друзями, якщо у них інша консоль.
Отож, геймери готові буквально вимагати у Rockstar аби у GTA Online 2 користувачі PlayStation та Xbox нарешті могли грати разом.
Більш приземлений сюжет
Це може виявитися сюрпризом, але чимало геймерів не надто задоволені сюжетом доповнень GTA Online.
Моделі прибульців у грі / Фото з Reddit / Rockstar
Річ у тому, що події оригінальних ігор серії, хоч мають дещицю дивацтва, все ж залишаються серйозними та розповідають про кримінальні перипетії.
Водночас в онлайн-режимі місії подекуди доходять до абсурду: тут тобі й клони, і прибульці та навіть потреба врятувати всесвіт.
Відсутність нереалістичних предметів
Невідповідність реалізму стосується також появи нових предметів та транспорту в грі.
Oppresor mk 2 – один з видів транспорту в грі / Фото Rockstar
Як не дивно, деякі шанувальники GTA змучились бачити у проєкті футуристичні автівки, лазерну зброю та інші подібні "цікавинки".
Збалансована економіка
Також геймерів розчаровує внутрішньоігрова економіка.
Річ у тім, що кожен наступний сет предметів, доданий розробниками, викликає інфляцію.
До прикладу автівки, які доступні майже від початку існування гри коштують близько 100 тисяч доларів, коли ж авто з найновіших доповнень вартують мільйони, хоча не надто відрізняються у характеристиках.
Таким чином Rockstar просто змушує геймерів вивертати віртуальні кишені в гонитві за модою, що не надто подобається гравцям.