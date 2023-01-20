Гравці Grand Theft Auto Online підняли веселі побічні витівки, якими відома гра, на абсолютно новий рівень. Адже їм вдалося витягнути військовий катер на саму верхівку казино.

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Курйозна витівка в GTA Online

Відкритий світ GTA Online пропонує нескінченні можливості для розваг. З усіма новими функціями та транспортними засобами, які постійно додаються до гри, гравці завжди використовують свою творчість в дуже несподіваний спосіб.

Здається, чи не кожен день з'являється новий збій у Grand Theft Auto Online. Деякі з цих збоїв – це збої в гардеробі, які досвідчені гравці використовують, щоб сигналізувати про статус і високий ранг у грі.

Інші знаходять прогалини на карті лише для розваги, але деякі збої настільки захопливі, що люди з усієї спільноти зупиняються й звертають на них увагу.

Нещодавно гравцям вдалося затягнути патрульний катер Kurtz 31 у басейн на даху казино. Ним керували водій і двоє стрільців на бортах в’єтнамського крейсера, який є одним із найунікальніші транспортні засоби в GTA Online.

Крім того, вони використали незручну фізику для левітації, перш ніж нарешті безпечно злетіти з даху та приземлитися на землю з гучним, але не катастрофічним ударом.