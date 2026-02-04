Що буде з GTA Online після того, як нарешті вийде GTA 6: гендиректор Take-Two дає відповідь

Онлайн-складова Grand Theft Auto вже понад десятиліття залишається одним із головних джерел активності та доходів Rockstar. Попри підготовку до релізу нової номерної частини серії, видавець дає зрозуміти, що старий онлайн-світ ще далеко не вичерпав себе і не буде вимкнений одразу після появи GTA 6.

Яка доля чекає на GTA Online?

Керівник Take-Two Interactive Штраус Зельнік під час розмови з інвесторами чітко окреслив позицію компанії щодо майбутнього GTA Online. За його словами, підтримка режиму триватиме й після релізу Grand Theft Auto VI, навіть якщо нова гра перетягне на себе основну увагу аудиторії, пише TheGamer.

Зельнік наголосив, що Take-Two практикує мінімальне втручання у творчі рішення студій, тож остаточне слово залишається за Rockstar Games. Втім, він прямо заявив, що має всі підстави очікувати подальшої підтримки GTA Online, оскільки навколо гри досі існує велика й активна спільнота.

Аргумент простий і суто бізнесовий. GTA Online продовжує утримувати гравців навіть через багато років після запуску. Кінець 2025 року це наочно показав – масштабне оновлення "A Safehouse in the Hills" привернуло нову хвилю уваги, продемонструвавши, що гравці готові повертатися, якщо отримують якісний контент.

За словами Зельніка, саме такі апдейти доводять, що "люди приходять", незалежно від віку гри.

Але ніщо не вічне

Водночас ілюзій ніхто не будує. GTA Online не позиціонують як безсмертний сервіс. Ймовірно, після виходу GTA 6 масштаб і частота оновлень для старого онлайну зменшаться, а ресурси студії поступово змістяться до нового мультиплеєра, вважає видання TheGamer.

Проте різкого відключення серверів чи негайного згортання підтримки точно чекати не варто. Видання Kotaku нагадує слова Зельніка, що Take-Two підтримує ігри, поки люди в них грають. Тож можна очікувати природного перетікання аудиторії, що не буде болючим для більшості гравців.

Фактично Rockstar обирає еволюційний сценарій: співіснування двох онлайн-продуктів, орієнтованих на різні сегменти аудиторії. Частина гравців залишиться у звичному середовищі GTA Online, тоді як інші поступово переїдуть у нову екосистему GTA 6.

Для видавця це логічний крок, який мінімізує ризики та дозволяє зберегти стабільний потік доходів.