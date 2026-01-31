Витік даних про Grand Theft Auto 6 10-річної давності знову став предметом обговорення серед геймерів, після того, як з'ясувалося, що велика частина інформації з нього вже справдилася, повідомляє Gamerant.
GTA 6 матиме одразу два масштабні світи?
На сторінці @GTAVI_Countdown у X "підняли з архівів" старий витік інформації про GTA 6 ще з далекого 2016 року. Тоді, нібито один з розробників гри на правах анонімності поділився деталями майбутнього проєкту.
Зокрема він розповів, що головних героїв у грі буде двоє – протагоніст, який займатиметься контрабандою наркотиків, та головна героїня, яка буде його контактом у США.
Події ж гри нібито розгорнуться одночасно у двох локаціях, що базуватимуться на реальних місцях: штаті Флорида та острові Куба.
Трейлер GTA 6: дивіться відео
Після двох трейлерів від Rockstar можна впевнено сказати, що велика частина інформації з 2016 року виявилася правдивою, а з огляду на заяву розробників, що світ GTA 6 буде набагато більшим, ніж просто Вайс-Сіті, можливо на геймерів дійсно очікує подорож на віртуальну версію Куби.
Цікаво, що цей самий анонім відповідальний за злив деталей сюжету Red Dead Redemption 2 ще за два роки до виходу гри.
Rockstar здобули собі репутацію саме завдяки створенню масштабних світів, тож додання ще однієї локації в проєкт є логічним шляхом еволюції цієї чесноти студії. Однак чи справдяться ці припущення, як завжди покаже лише час.
Цікаві деталі про GTA 6:
Трейлери та скриншоти GTA 6 дозволили фанатам скласти перелік додаткових активностей у GTA 6. Серед них очікують побачити: баскетбол, каякінг, дайвінг, бої без правил, риболовлю, відвідини стрип-клубів та багато іншого.
На додачу в одному з відео помітили автомобілі з номерним знаком вигаданого штату "Глоріана".
Геймери вважають, що цей штат може стати "замкненою" локацією на кшталт Гуарми у RDR 2.