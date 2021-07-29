Пасхалки в іграх вже стали звичним явищем, напевно, жоден сучасний проєкт не може обійтися без таких оригінальних секретів. Не стала винятком й відеогра GTA Online, у якій геймери постійно знаходять різноманітні пасхалки.

До теми Цікава пасхалка у GTA Online: геймери знайшли відому міфологічну істоту – відео

Варто розпочати з того, що тиждень тому для цієї гри вийшло масштабне доповнення з назвою "Los Santos Tuners", яке компанія Rockstar Games вже встигла назвати найуспішнішим в історії гри. Розробники додали в цю відеогру автомайстерню, нові автомобілі, елементи тюнінгу, а також чимало різноманітних пасхалок. Саме за пошук таких секретів й взявся автор ютуб-каналу GTA Series Videos.

За цей тиждень ентузіаст знайшов одразу кілька цікавих пасхалок в GTA Online. Наприклад, автомобілі з відомих фільмів, труп найманця Кліфффорда, постер гри Manhunt, а також навіть яйце прибульців. Щоправда, найцікавіша пасхалка пов'язана з франшизою "Термінатор".

В одній з місій геймери потрапляють на знімальний майданчик невідомого фільму. Саме в цій локації вони й можуть зустрітися з персонажем, який дуже схожий на Термінатора. Він одягнений в подібне вбрання, стріляє з дробовика, а також його дуже важко вбити, бо він постійно підіймається. Також ентузіаст додав, що місцевого Термінатора можна зустріти навіть у відкритому світі.

Блогер помітив цю ж знімальну групу, але вже в одному з міських каналів. Здається, вони збираються знімати відому сцену погоні з фільму "Термінатор 2: Судний день", у якій головні герої намагалися втекти від Т-1000. З цікавого ще можна відзначити, що на обох цих знімальних майданчиках є персонажі, які схожі на деяких героїв з цієї франшизи.

Нові пасхалки з GTA Online (Термінатор на 2:48): відео