Пасхалки в играх уже стали привычным явлением, наверное, ни один современный проект не может обойтись без таких оригинальных секретов. Не стала исключением и видеоигра GTA Online, в которой геймеры постоянно находят различные пасхалки.

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Стоит начать с того, что неделю назад для этой игры вышло масштабное дополнение с названием "Los Santos Tuners", которое компания Rockstar Games уже успела назвать самым успешным в истории игры. Разработчики добавили в эту видеоигру автомастерскую, новые автомобили, элементы тюнинга, а также немало разнообразных пасхалок. Именно за поиск таких секретов и взялся автор ютуб-канала GTA Series Videos.

За эту неделю энтузиаст нашел сразу несколько интересных пасхалок в GTA Online. Например, автомобили из известных фильмов, труп наемника Клифффорда, постер игры Manhunt, и даже яйцо пришельцев. Правда, самая интересная пасхалка связана с франшизой "Терминатор".

В одной из миссий геймеры попадают на съемочную площадку неизвестного фильма. Именно в этой локации они и могут встретиться с персонажем, который очень похож на Терминатора. Он одет в подобный наряд, стреляет из дробовика, а также его очень трудно убить, потому что он постоянно поднимается. Также энтузиаст добавил, что местного Терминатора можно встретить даже в открытом мире.

Блогер заметил эту же съемочную группу, но уже в одном из городских каналов. Кажется, они собираются снимать известную сцену погони из фильма "Терминатор 2: Судный день", в которой главные герои пытались убежать от Т-1000. Из интересного еще можно отметить, что на обеих этих съемочных площадках есть персонажи, которые похожи на некоторых героев из этой франшизы.

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