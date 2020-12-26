Интересная пасхалка в GTA Online: геймеры нашли известное мифологическое существо – видео
В новом дополнении для GTA Online под названием The Cayo Perico Heist геймеры нашли Лох-Несское чудовище или его близкого родственника. Игроки отыскали сразу две пасхалки на это мифологическое существо.
Ни одна видеоигра от студии Rockstar Games не обходится без различных пасхалок. В GTA V геймеры уже находили НЛО, оборотней и Снежного человека. А в GTA Online авторы youtube-канала GTA Series Videos нашли еще одно мифологическое существо.
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В новом дополнении The Cayo Perico Heist разработчики отправляют геймеров на тропический остров, который принадлежит известному наркоторговцу. Игроки должны ограбить его имение и вынести оттуда различные ценности. Но не всем интересно заниматься грабежом, поэтому некоторые игроки решили взяться за исследование этого острова. Так и были найдены две интересные пасхалки на Лох-Несское чудовище.
Первую пасхалку геймеры обнаружили на одном из местных пляжей: там нашли это чудовище в виде песчаной фигуры. Это и подтолкнуло пользователей на поиски более масштабной пасхалки. Уже в океане игроки нашли настоящего динозавра, который очень похож на Лох-Несское чудовище. Возможно, это какой-то близкий родственник этого известного создания, поскольку плезиозавры были морскими животными и населяли моря и океаны в юрском и меловом периодах.
Если попытаться приблизиться к этому существу, то оно исчезнет (реалистично, как в жизни). Но с помощью сторонних программ геймерам удалось рассмотреть это существо подробнее: это статическая модель, которая очень хорошо сделана. Взаимодействовать с этим чудовищем невозможно.
Смотрите видео с пасхалками на Лох-Несское чудовище в GTA Online
GTA OnlineМногопользовательская видеоигра, разработанная компанией Rockstar и выпущена в 2013 году. Этот проект использует геймплейные особенности, механики и карту с GTA 5. В GTA Online геймеры могут создать своего уникального персонажа и исследовать полностью открытый игровой мир, в котором присутствуют различные режимы игры.
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