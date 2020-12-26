У новому доповненні для GTA Online з назвою The Cayo Perico Heist геймери знайшли Лох-несське чудовисько чи його близького родича. Гравці відшукали одразу дві пасхалки на цю міфологічну істоту.

Жодна відеогра від студії Rockstar Games не обходиться без різноманітних пасхалок. У GTA V геймери вже знаходили НЛО, перевертнів та Снігову людину. А у GTA Online автори youtube-каналу GTA Series Videos відшукали ще одну міфологічну істоту.

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У новому доповненні The Cayo Perico Heist розробники відправляють геймерів на тропічний острів, який належить відомому наркоторговцю. Гравці повинні пограбувати його маєток та винести звідти різноманітні цінності. Але не всім цікаво займатися пограбуванням, тому деякі гравці вирішили взятися за дослідження цього острова. Так і були знайдені дві цікаві пасхалки на Лох-несське чудовисько.

Лох-несське чудовисько – міфологічна та таємнича тварина, чию появу зафіксовано в шотландському озері Лох-Несс. Криптозоологи відносять цю істоту до плезіозаврів, але переконливих доказів її існування ще не було виявлено.

Першу пасхалку геймери виявили на одному з місцевих пляжів: там знайшли це чудовисько у вигляді піщаної фігури. Це і підштовхнуло користувачів на пошуки масштабнішої пасхалки. Вже в океані гравці знайшли справжнього динозавра, який дуже схожий на Лох-несське чудовисько. Можливо, це якийсь близький родич цього відомого створіння, бо плезіозаври були морськими тваринами та населяли моря та океани у юрському та крейдяному періодах.

Якщо спробувати наблизитися до цієї істоти, то вона зникне (реалістично, як у житті). Але за допомогою сторонніх програм геймерам вдалося роздивитися цю істоту детальніше: це статична модель, яка дуже гарно зроблена. Взаємодіяти з цим чудовиськом неможливо.

Дивіться відео з пасхалками на Лох-несське чудовисько у GTA Online