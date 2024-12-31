Аналітики прогнозують рекорди продажів GTA VI, але не відродження ігрової індустрії

Експерти передбачають, що GTA VI стане визначною подією у світі розваг, встановивши нові рекорди продажів. Проте аналітики наголошують, що гра навряд чи стане порятунком для всієї ігрової індустрії.

Як повідомляє 24 Канал, аналітики, опитані Financial Times, прогнозують, що передзамовлення GTA VI принесуть Rockstar Games та Take-Two Interactive понад 1 мільярд доларів ще до офіційного релізу.

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За словами Йошіо Осакі, генерального директора IDG Consulting, попит на нову частину кримінальної саги є безпрецедентним:

Ми вважаємо, що це буде один із найбільших релізів в історії індустрії розваг, не лише ігрової.

Протягом першого року після виходу, за оцінками DFC Intelligence, гра заробить 3,2 мільярда доларів, що вдвічі перевищує досягнення GTA V, яка вийшла у 2013 році. Для порівняння, найбільші кінохіти 2024 року, Puzzle 2 та Deadpool і Росомаха, очікують виручку в 1,7 мільярда доларів та 1,3 мільярда доларів відповідно.

Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельнік висловив упевненість у якості майбутнього проєкту:

Я ніколи не святкую заздалегідь, але вірю, що Rockstar Games знову створять щось феноменальне. Очікування, безумовно, дуже високі.

Зельнік також наголосив, що за останні вісім років студія суттєво вдосконалила свої технічні процеси. Це має допомогти уникнути проблем рівня запуску GTA Online у новій грі.

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Вихід GTA VI запланований на осінь 2025 року для платформ PS5, Xbox Series X та S. Вартість розробки гри, включно з оновленнями після релізу, аналітики оцінюють в суму від 700 мільйонів до 2 мільярдів доларів.