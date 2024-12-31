До десятки кращих, без ранжування місць, увійшли такі проєкти, як S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Persona 3 Reload, Metaphor: ReFantazio, Tiny Glade, Final Fantasy VII Rebirth, Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, а також релізи від Nightdive Studios, повідомляє 24 Канал.

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У трійці лідерів Star Wars Outlaws зайняла третє місце завдяки відповідності графіки духу "Зоряних війн" і перевагам рушія Snowdrop (відбиття, освітлення, трасування променів). Водночас деякі недоліки, зокрема заставки, знизили загальний бал гри.

Лідер року

За перше місце змагалися Senua's Saga: Hellblade II та Indiana Jones and the Great Circle. Senua's Saga вразила експертів своєю кінематографічністю, хоча вони зауважили, що "це радше кіно, ніж гра".

Водночас Indiana Jones and the Great Circle продемонструвала не лише чудову графіку, а й стабільність роботи на 60 кадрах за секунду навіть на консолях. Вирішальними аргументами на користь Indiana Jones стали різноманітність, деталізація локацій, ефективне використання трасування променів і гнучкість у продуктивності на різних пристроях.

Найкраща ігрова графіка 2024 року – дивіться відео:

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Для порівняння, у попередні роки Digital Foundry визнавали найкращими графічно ігри Avatar: Frontiers of Pandora (2023), Horizon Forbidden West (2022), Ratchet & Clank: Rift Apart (2021) та ПК-версію Cyberpunk 2077 (2020).