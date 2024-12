Музика – невіднятна частина ігрового досвіду, а оригінальні твори, що були написані для відеоігор, часто живуть набагато довше, ніж самі проєкти, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

Найкращі саундтреки у 2024 році

Портал VGC постукався на електронну пошту кількох відомих відеоігрових композиторів аби ті назвали свій улюблений цьогорічний саундтрек.

Грант Кірхоуп – авторитетний спеціаліст, який написав музику для таких відеоігор як Mario + Rabbids, культового шутера GoldenEye та доповнення World of Warcraft: Shadowlands.

Найкращим у 2024 році він назвав трек "Papa Tree" авторства Кенні Янга з гри Astro Bot, порівнявши його з "ковтком свіжого повітря".

Papa Tree з Astro Bot

Горді Хааб, що працював над Star Wars: Jedi Fallen Order та Indiana Jones and the Great Circle, обрав композицію якраз із всесвіту Зоряних війн.

Його улюбленицею стала "Outlaws" з Star Wars Outlaws.

Композиція з нових ЗВ

Джон Фаміглетті музику якого ви могли чути в GTA Online, Max Payne 3 та Cyberpunk 2077 також назвав свого фаворита.

Ним став увесь саундтрек з карткового інді-хіта Balatro, написаний Льюїсом Клементом.

Повний саундтрек Balatro

Болгарський музикант Борислав Славов, відомий роботою над Crysis 3, Divinity Original Sin 2 та Baldurs Gate 3 здивував своїм вибором.

Найкращою композицією 2024 року він назвав трек з маловідомої гри Tales of Kenzera: ZAU.

Саундтрек проєкту

Композитор Pyre та обох частин Hades – Даррен Корб виявився неабияким шанувальником відомого професора археології, тож обрав композицію з Indiana Jones and the Great Circle авторства вже згаданого нами Горді Хааба.

"Нова пригода чекає"

Ну й насамкінець, один з творців успіху неймовірної Journey та автор музики в Assassin's Creed Syndicate та Stray Gods – Остін Вінторі також обрав улюбленицю.

Нею стала "The Empire vs The Outlaw" з Star Wars Outlaws, що вже з'являлася у переліку.

Епічна композиція з гри Ubisoft

Таким був вибір найвідоміших композиторів світу відеоігор, але для українських геймерів, ми впевнені, на довгі роки номером один став плейлист зі STALKER 2.