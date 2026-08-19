Новий удар по репутації розробників

Компанія Rockstar Games та видавець Take-Two переживають складні часи, адже 18 серпня 2026 року в мережі з'явилася серія відео та скриншотів довгоочікуваної гри, пише Insider Gaming. Попри те, що офіційної заяви від студії не було, масова розсилка скарг за законом DMCA для видалення матеріалів фактично підтвердила їхню справжність.

Тепер хакер CYBERLEEK погрожує продовжувати свою активність і вже запустив зворотний відлік у своєму Discord-каналі. Наступна порція інформації, що включатиме від двох до чотирьох нових витоків, з'явиться 19 серпня о 20:00 за північноамериканським східним часом. В Україні в цей час буде вже третя ночі 20 серпня.

Наразі невідомо, чи це будуть знову відеоролики, чи просто зображення. Цікаво, що хакер вирішив видавати інформацію порційно через певні технічні обмеження платформ.

Що саме побачать гравці

За чутками, нові матеріали розкриють цікаві механіки ігрового процесу. Зокрема, йдеться про кадри з головною героїнею Люсією, яка керує аероглісером у болотах штату Леоніда. Також очікується демонстрація дикої природи, зокрема алігаторів, та глибокої системи модифікації зброї. Фанати з нетерпінням чекають на підтвердження наявності інвентарю в багажнику автомобіля та роботи поліції при п'яти зірках розшуку, включно з використанням шипів для зупинки транспорту.

Ситуація виглядає особливо критичною, оскільки ці витоки відбуваються лише за кілька днів до запланованого показу GTA 6 на платформі Netflix. Дехто припускає, що хакер має доступ до величезного обсягу файлів і може зробити такі публікації щоденними.

Поки що невідомо, чи зможе Rockstar Games оперативно відреагувати на загрозу та зупинити подальше розповсюдження конфіденційних даних. Якщо зловмисник справді володіє гігабайтами інформації, реліз гри може супроводжуватися постійним інформаційним шумом, який псує маркетингову стратегію компанії.