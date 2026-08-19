Новый удар по репутации разработчиков

Компания Rockstar Games и издатель Take-Two переживают сложные времена, ведь 18 августа 2026 года в сети появилась серия видео и скриншотов долгожданной игры, пишет Insider Gaming. Несмотря на то, что официального заявления от студии не последовало, массовая рассылка жалоб в соответствии с законом DMCA на удаление материалов фактически подтвердила их подлинность.

Теперь хакер CYBERLEEK угрожает продолжить свою деятельность и уже запустил обратный отсчет в своем Discord-канале. Следующая порция информации, которая будет включать от двух до четырех новых утечек, появится 19 августа в 20:00 по североамериканскому восточному времени. В Украине в это время уже будет третий час ночи 20 августа.

Пока неизвестно, будут ли это снова видеоролики или просто изображения. Интересно, что хакер решил публиковать информацию порциями из-за определенных технических ограничений платформ.

Что именно увидят игроки

По слухам, новые материалы раскроют интересные механики игрового процесса. В частности, речь идет о кадрах с главной героиней Люсией, которая управляет аэроглиссером в болотах штата Леонида. Также ожидается демонстрация дикой природы, в частности аллигаторов, и глубокой системы модификации оружия. Фанаты с нетерпением ждут подтверждения наличия инвентаря в багажнике автомобиля и работы полиции при пяти звездах розыска, включая использование шипов для остановки транспорта.

Ситуация выглядит особенно критичной, поскольку эти утечки происходят всего за несколько дней до запланированного показа GTA 6 на платформе Netflix. Некоторые предполагают, что хакер имеет доступ к огромному объему файлов и может делать такие публикации ежедневно.

Пока неизвестно, сможет ли Rockstar Games оперативно отреагировать на угрозу и остановить дальнейшее распространение конфиденциальных данных. Если злоумышленник действительно обладает гигабайтами информации, релиз игры может сопровождаться постоянным информационным шумом, который подрывает маркетинговую стратегию компании.