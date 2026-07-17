Новий етап у справі Lapsus$

Лікарі нарешті визнали хлопця достатньо стабільним для перебування у звичайній камері, що фактично відкриває шлях до повноцінного кримінального процесу. Раніше Куртай перебував під вартою в медичному закладі закритого типу через діагностований важкий аутизм. Про зміну умов тримання хакера пише видання TheGamer.

Кіберкореспондент BBC Джо Тайді підтвердив, що обмеження на розголошення інформації щодо цієї справи нарешті зняли. У мережі вже почали з'являтися фотографії хлопця з в'язниці, які раніше поширювали через Snapchat.

Знімки з Snapchat, на яких Куртай перебуває у в'язниці, почали поширюватися мережею,

– заявив кіберкореспондент BBC Джо Тайді.

Аріон Куртай був частиною відомого хакерського угруповання Lapsus$. Коли його вперше заарештували за злом серверів Rockstar Games, суддя призначив безстрокове перебування в лікарні з охороною. Тоді влада вважала, що хлопець становить серйозну загрозу для суспільства через свою агресивну поведінку під час першого судового розгляду та неконтрольоване бажання продовжувати злочинну діяльність.

Куртай продовжував висловлювати намір повернутися до кіберзлочинності якомога швидше. Він дуже вмотивований,

– прокоментували експерти результати оцінки психічного стану хакера, яку провели в межах судового процесу.

Попри те, що хлопець уже провів у спецзакладі понад два роки, його майбутнє залишається туманним. Очікують, що повноцінний суд розпочнеться в листопаді поточного року.

Символічно, що саме на цей місяць запланували реліз самої GTA 6, якщо розробники знову не перенесуть дату виходу. Поки що невідомо, яке саме покарання загрожує хакеру тепер, коли він перебуває у загальній системі правосуддя.