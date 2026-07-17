Новый этап в деле Lapsus$

Врачи наконец признали парня достаточно стабильным для содержания в обычной камере, что фактически открывает путь к полноценному уголовному процессу. Ранее Куртай находился под стражей в медицинском учреждении закрытого типа из-за диагностированного тяжелого аутизма. Об изменении условий содержания хакера пишет издание TheGamer.

Киберкорреспондент BBC Джо Тайди подтвердил, что ограничения на разглашение информации по этому делу наконец сняты. В сети уже начали появляться фотографии парня из тюрьмы, которые ранее распространялись через Snapchat.

Снимки из Snapchat, на которых Куртай находится в тюрьме, начали распространяться в сети,

– заявил киберкорреспондент BBC Джо Тайди.

Арион Куртай входил в состав известной хакерской группировки Lapsus$. Когда его впервые арестовали за взлом серверов Rockstar Games, судья назначил ему бессрочное пребывание в больнице под охраной. Тогда власти считали, что парень представляет серьезную угрозу для общества из-за своего агрессивного поведения во время первого судебного разбирательства и неконтролируемого желания продолжать преступную деятельность.

Куртай продолжал выражать намерение вернуться к киберпреступности как можно скорее. "Он очень мотивирован",

– так прокомментировали эксперты результаты оценки психического состояния хакера, проведенной в рамках судебного процесса.

Несмотря на то, что парень уже провел в исправительном учреждении более двух лет, его будущее остается неопределенным. Ожидается, что полноценный судебный процесс начнется в ноябре текущего года.

Символично, что именно на этот месяц запланирован релиз самой GTA 6, если разработчики вновь не перенесут дату выхода. Пока неизвестно, какое именно наказание грозит хакеру теперь, когда он находится в общей системе правосудия.