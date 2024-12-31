Хакери зламують акаунти користувачів Path of Exile 2 та крадуть цінні предмети

У спільноті гри Path of Exile 2 розгорнулася криза через проблеми з безпекою акаунтів. Користувачі повідомляють про зломи та викрадення цінних ігрових предметів, отримання яких потребує значного часу.

Розробники Path of Exile 2 зі студії Grinding Gear Games (GGG) пішли на новорічні канікули, але в спільноті гри, що недавно запустилася в ранньому доступі, триває хвиля скарг на злами акаунтів і втрати цінних предметів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Користувачі скаржаться, що хакери обходять навіть двофакторну автентифікацію Steam. Після отримання сповіщення від Valve постраждалі виявляють, що їхній інвентар очищено.

Як саме зловмисникам вдається отримати доступ до акаунтів, поки що невідомо. На офіційному форумі Path of Exile припускають, що проблема може бути пов’язана із використанням сторонніх програм, однак ситуація стосується й тих, хто їх не використовує.

Звернення до технічної підтримки GGG не дає бажаного результату: замість повернення предметів акаунт постраждалого блокується на час розслідування. Станом на зараз розробники офіційно не коментували ситуацію.

Ранній доступ до Path of Exile 2 стартував 6 грудня для ПК (Steam, EGS, окремий клієнт), а також PS5, Xbox Series X і S. На цьому етапі гру потрібно придбати, але з повним релізом вона стане умовно безкоштовною.