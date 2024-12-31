Разработчики Path of Exile 2 из студии Grinding Gear Games (GGG) ушли на новогодние каникулы, но в сообществе игры, недавно запустившейся в раннем доступе, продолжается волна жалоб на взломы аккаунтов и потери ценных предметов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Пользователи жалуются, что хакеры обходят даже двухфакторную аутентификацию Steam. После получения уведомления от Valve пострадавшие обнаруживают, что их инвентарь очищен.

Как именно злоумышленникам удается получить доступ к аккаунтам, пока неизвестно. На официальном форуме Path of Exile предполагают, что проблема может быть связана с использованием сторонних программ, однако ситуация касается и тех, кто их не использует.

Обращение в техническую поддержку GGG не дает желаемого результата: вместо возврата предметов аккаунт пострадавшего блокируется на время расследования. По состоянию на сейчас разработчики официально не комментировали ситуацию.

Ранний доступ к Path of Exile 2 стартовал 6 декабря для ПК (Steam, EGS, отдельный клиент), а также PS5, Xbox Series X і S. На этом этапе игру нужно приобрести, но с полным релизом она станет условно бесплатной.