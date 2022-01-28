Онлайн-турнір з Minecraft, заснований на хітовому серіалі від Netflix – "Гра в кальмара", призвів до кібератаки на європейську мікродержаву Андорру.

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Південнокорейська драма, що вийшла на Netflix у вересні 2021 року миттєво стала світовим хітом. За сюжетом група "гравців" бореться за величезний грошовий приз у смертоносних дитячих іграх.

Враховуючи популярність проєкту, відтворення цих змагань у Minecraft було лише питанням часу. Подібна концепція виявилася настільки популярною, що навіть стала каталізатором турніру Twitch Rivals з призовим фондом у 100 тисяч доларів, де у якості учасників опинилися іспаномовні стрімери з усього світу.

SquidCraft Games / скриншот з ютубу

Як повідомляє портал Rock Paper Shotgun, саме через ці змагання більша частина Андорри опинилася без інтернету. Хоча до участі в "SquidCraft Games" було запрошено гравців із різних країн, кібератака була спрямована на конкретних стрімерів з Андорри – AuronPlay, Rubius та TheGrefg.

Цікаво, що AuronPlay вельми популярний контентмейкер та має понад 11,4 мільйона фоловерів на Twitch.

Сподіваючись вивести їх з турніру, хакери не розрахували власних потужностей та відключили інтернет практично всій країні майже на два дні. Причиною цьому стало те, що у крихітній Андоррі функціонує лише один інтернет-провайдер – Andorra Telecom, який не витримав навантаження від атак хакерів, про що й повідомив у своєму твітері.

Андоррські стрімери запропонували винагороду у 10 тисяч євро, тому хто допоможе знайти та покарати винних у цій курйозній ситуації.