Онлайн-турнир из Minecraft, основанный на хитовом сериале от Netflix – "Игра в кальмара", привел к кибератаке на европейское микрогосударство Андорру.

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Южнокорейская драма, вышедшая на Netflix в сентябре 2021 года, мгновенно стала мировым хитом. По сюжету группа игроков борется за огромный денежный приз в смертоносных детских играх.

Учитывая популярность проекта, воссоздание этих соревнований в Minecraft было только вопросом времени. Подобная концепция оказалась настолько популярной, что стала катализатором турнира Twitch Rivals с призовым фондом в 100 тысяч долларов, где в качестве участников оказались испаноязычные стримеры со всего мира.

SquidCraft Games / скриншот с ютуба

Как сообщает портал Rock Paper Shotgun, именно из-за этих соревнований большая часть Андорры оказалась без интернета. Хотя к участию в "SquidCraft Games" были приглашены игроки из разных стран, кибератака была направлена на конкретных стримеров из Андорры – AuronPlay, Rubius и The Grefg.

Интересно, что AuronPlay достаточно популярный контентмейкер и имеет более 11,4 миллиона фолловеров на Twitch.

Надеясь вывести их из турнира, хакеры не рассчитали собственные мощности и отключили интернет практически по всей стране почти на два дня. Причиной тому стало то, что в крошечной Андорре функционирует только один интернет-провайдер – Andorra Telecom, который не выдержал нагрузки от хакерских атак, о чем и сообщил в своем твиттере.

Андоррские стримеры предложили вознаграждение в 10 тысяч евро тому, кто поможет найти и наказать виновных в этой курьезной ситуации.