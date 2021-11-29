Напевно, всі геймери знають про "любов" компанії Valve до цифри 3. Ця тема вже неодноразово ставала жертвою різних мемів та жартів. А найчастіше в таких ситуаціях згадується відеогра Half-Life 3, яка поки так й не вийшла. Щоправда, згідно з даними одного інсайдера, у цього проєкту ще є шанс опинитися на полицях різноманітних крамниць.

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Саме такою інформацією поділився блогер з нікнеймом Tyler McVicker, який спеціалізується на "внутрішній кухні" Valve. Цього разу він досить детально розповів не лише про нові ігри цієї компанії, а й загалом про її політику.

Блогер відзначив, що її керівництво розчарувалася у VR-системах, а тому в найближчі роки ця компанія не збирається конкурувати з Meta та її гарнітурою Oculus Quest 2. Інсайдер розповів, що Valve вже починає працювати над VR-шоломом нового покоління, який не потрібно під'єднувати (автономний).

Щоправда, навряд чи варто розраховувати на вихід такої системи в найближчі роки. Річ у тім, що зараз керівництво компанії кинуло всі ресурси на розробку портативної консолі Steam Deck. Згідно з даними інсайдера, Valve навіть вирішила повернутися до роботи над класичними відеоіграми (не для VR-систем).

У своєму відео Tyler McVicker згадав, що ця компанія планує випустити відеогру для демонстрації технічних можливостей цієї консолі. Йдеться про загадковий проєкт з кодовою назвою "Citadel", який має стати наступним масштабним релізом Valve. Блогер відзначив, що над грою працює дуже велика команда, а також додав, що реліз може відбутися вже в найближчі роки. Інсайдер описав цю відеогру як суміш шутера від першої особи, стратегії в реальному часі та кооперативної гри.

Також відомо, що проєкт "Citadel" якось буде пов'язаний зі всесвітом Half-Life. До речі, згідно з даними інсайдера, є у Valve й команда, яка працює над третьою частиною в цій серії. Щоправда, блогер відзначив, що вона невелика, а тому цей проєкт можуть просто закрити в будь-який момент. Щось схоже можна написати й про команду, яка працює над грою для VR-систем у всесвіті Half-Life (умовне продовження Alyx).

Інформація про майбутні ігри Valve: відео